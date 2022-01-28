Донбасс: СБУ задержала разведчика "ДНР"

15:17 10 Май Киев, Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика-разведчика незаконного вооруженного формирования "ДНР".





Об этом сообщается на сайте спецслужбы в понедельник, 10 мая

Оперативники СБУ установили, что задержанный – уроженец Горловки. В 2016 году он проходил службу в одном из военных формирований "ДНР". На должностях "старшего разведчика" и "стрелка-помощника гранатометчика" оказывал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений.

Во время проверки правоохранители обнаружили "военный билет" сепаратистов и удостоверение "Общественной организации ветеранов Новороссии". В ходе предварительного опроса задержанный признал свою принадлежность к террористическим группировкам.



Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления по статье о создании террористической группы или террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.