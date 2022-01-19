Донбасс: российские боевики нарушили договоренности. Погиб украинский военный

13:38 07 Сентябрь Киев, Украина

Достигнутые 22 июля договоренности о прекращении огня, были нарушены российскими боевиками, в результате один украинский военнослужащий погиб, второй получил серьезные ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.

6 сентября очередями из автоматического станкового гранатомета оккупанты обстреляли позиции украинских военных вблизи Красногоровки Донецкой области.



В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Бойцу вовремя оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.



На другом участке фронта



Напомним, главарь боевиков “Донецкой народной республики” Денис Пушилин распорядился нанести удар по позициям украинских силовиков в районе поселка Шумы. Украина якобы не выполнила требования “ДНР” и не устранила нарушения.



Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко отреагировал на угрозы. Он заявил, что Украина готова ответить на обстрелы боевиков, несмотря на действующий режим полного прекращения огня. И отметил, что заявления об инженерных сооружениях в районе поселка Шумы, которые якобы возводятся украинскими военнослужащими, не соответствуют действительности. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Бойцу вовремя оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.На другом участке фронта боевики открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по ВСУ неподалеку от Причепиловки Луганской области. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.Напомним, главарь боевиков “Донецкой народной республики” Денис Пушилин распорядился нанести удар по позициям украинских силовиков в районе поселка Шумы. Украина якобы не выполнила требования “ДНР” и не устранила нарушения.Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко отреагировал на угрозы. Он заявил, что Украина готова ответить на обстрелы боевиков, несмотря на действующий режим полного прекращения огня. И отметил, что заявления об инженерных сооружениях в районе поселка Шумы, которые якобы возводятся украинскими военнослужащими, не соответствуют действительности.

С начала текущих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения.



Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.