Донбасс: рашисты сбросили на позиции украинских бойцов запрещенные советские аэрозольные гранаты

15:28 14 ноября Киев, Украина

На позиции украинских защитников в Донецкой области российские военные сбросили несколько советских аэрозольных гранат "К-51", использование которых запрещено Конвенцией о химическом оружии и Женевским протоколом от 1925 года.



Об этом сообщили в Госпогранслужбы (ГПСУ).





Одна из сброшенных при помощи дрона гранат не разорвалась, поэтому пограничники показали ее на фотографии.

В ГПСУ отметили, что для того, чтобы уберечься от сильного раздражающего действия гранаты, пограничники должны были некоторое время удерживать свои позиции в средствах химической защиты.



Журналисты портала "Милитарный", описывая действия гранат, отметили, что попавший в облако газа человек без противогаза не способен сопротивляться и вести огонь из оружия, потому что рефлекторно тянется к лицу, чтобы протереть глаза. При этом дыхательные пути пронзает одышка с кашлем, а носовые пазухи заполняются слизью.



Применение аэрозольных гранат в Украине фиксируется с 2015 года. Такое вооружение россияне использовали, например, во время боев за Донецкий аэропорт.



Уже в сентябре этого года оперативное командование Юг рассказало о сбросе таких гранат на позиции ВСУ, а впоследствии об этом говорили и в Генеральном штабе ВСУ.