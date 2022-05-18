Донбасс: пьяные боевики устроили драку с применением оружия, 7 человек погибли

19:43 13 августа Киев, Украина

Российские оккупанты продолжают совершать преступления на Донбассе . Одной из основных причин совершения преступлений является злоупотребление оккупантами наркотиками и алкоголем, что приводит к гибели местных жителей.

Так, на днях в 9 отдельном мотострелковом полку 1 армейского корпуса так называемой "ДНР" на Донбассе, во время пьяной драки Ефрейтор Даниил Цуприк открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату, в результате чего погибли четыре наемника и трое местных жителей.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Сейчас Цуприк находится в розыске", – добавили в управлении разведки.

При этом разведка опубликовала фрагмент радиоперехвата разговора боевиков об инциденте:

- Я тебе новое скажу, "Глему" застрелили.



- Ну, вот мне Ира только позвонила. Слышал, бахнуло?



- Он пьяный нажрался, "Каравану" там еб…чку набили, а его пристрелили. Не ходи туда вообще, менты приедут, залип будет, просто до предела.