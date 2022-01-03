Донбасс: прошлые сутки без потерь. Оккупанты 12 раз нарушили "режим тишины"

08:15 26 Апрель Киев, Украина

Российские оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, использовав при этом запрещенные минскими договоренностями минометы 120- и 82-мм калибров.

Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.



В частности, вблизи населенных пунктов Широкино, Пивденне, Катериновка, Троицкое, Новозвановка и Новгородское оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 120- и 82-мм калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.



Неподалеку Песков российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



В пригороде населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Из минометов 120-мм калибра наемники РФ осуществили обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Водяное.



"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сказано в сообщении.



"Представителям ОБСЕ было сообщено через Украинскую сторону СЦКК о действиях вооруженных формирований Российской Федерации", - добавили в штабе.



Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 26 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.