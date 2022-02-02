Донбасс: на растяжке подорвались полковник ВСУ и пресс-секретарь
15:36 15 Сентябрь Киев, Украина
Под Шумами в результате взрыва, установленной на растяжке гранаты, два человека получили ранения
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Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба ООС
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"Сегодня, 15 сентября, около 11:40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих - полковник А.Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В.Залевский. Оба раненые доставлены в больницу города Торецк, их состояние - стабильное, удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации.
"Идет полное расследование этого события и всех его обстоятельств. По информации, которой располагаем по состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным", - указали в штабе.
"Вся информация была доведена до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме. Кстати, поэтому столь важен вопрос тотального разминирования, которое именно Украина постоянно поднимает в рамках и Минского и Нормандского форматов", - отметили в пресс-центре ООС
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