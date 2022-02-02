Донбасс: на растяжке подорвались полковник ВСУ и пресс-секретарь

15:36 15 Сентябрь Киев, Украина

Под Шумами в результате взрыва, установленной на растяжке гранаты, два человека получили ранения

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба ООС

"Сегодня, 15 сентября, около 11:40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих - полковник А.Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В.Залевский. Оба раненые доставлены в больницу города Торецк, их состояние - стабильное, удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации.

"Идет полное расследование этого события и всех его обстоятельств. По информации, которой располагаем по состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным", - указали в штабе.