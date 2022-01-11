Донбасс: мужчина умер от взрыва мины на кладбище

В поселке Верхнеторецкое на Донбассе произошел смертельный инцидент, мужчина во время уборки могил на кладбище подорвался на мине.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Предварительно установлено, что 69-летний местный житель с женой убирали могилы на кладбище в городе Верхнеторецкое, что вблизи линии соприкосновения. Во время работ произошел взрыв, в результате которого человек получил травмы, несовместимые с жизнью.
Сейчас все посетители кладбища эвакуированы, опасный район оцеплен полицейскими.
На место также направлены взрывотехников для обследования территории. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Сейчас все посетители кладбища эвакуированы, опасный район оцеплен полицейскими.
На место также направлены взрывотехников для обследования территории. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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