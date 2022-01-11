Донбасс: мужчина умер от взрыва мины на кладбище

16:18 04 Май Киев, Украина

В поселке Верхнеторецкое на Донбассе произошел смертельный инцидент , мужчина во время уборки могил на кладбище подорвался на мине.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Предварительно установлено, что 69-летний местный житель с женой убирали могилы на кладбище в городе Верхнеторецкое, что вблизи линии соприкосновения. Во время работ произошел взрыв, в результате которого человек получил травмы, несовместимые с жизнью.



Сейчас все посетители кладбища эвакуированы, опасный район оцеплен полицейскими.



На место также направлены взрывотехников для обследования территории. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.







