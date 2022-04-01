Донбасс: ликвидирована диверсионная "группа Бергмана"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали всех членов преступной "группы Бергмана", причастных к диверсиям на Донбассе.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Сообщается, что оперативники и следователи спецслужбы задокументировали, что летом 2014 года главари так называемой "Армии Юго-востока" создали ряд диверсионных групп. По заданию кураторов, ДРГ должны были похитить из промышленных предприятий Луганской области военные средства поражения и организовать схроны в тылу украинских военных для других диверсантов.
Далее сотрудники СБУ установили всех участников террористической группировки.
Из схронов "группы Бергмана" изъяли более 5 килограммов тротила, самодельное взрывное устройство со взрывчаткой в почти 2 килограмма в тротиловом эквиваленте, артиллерийский снаряд 152 мм, автомат АК-74, 10 гранат, пистолет марки "Star model B", почти 250 патронов различного калибра и 3 универсальных запала к гранатам УЗРГМ.
В течение 2019-2020 годов оперативники спецслужбы задержали восемь активных участников "группы Бергмана". Последним украинскому правосудию передан диверсант, который шесть лет скрывался в России, и был задержан после въезда в Украину. Лишь два ликвидированых диверсанта избежали уголовной ответственности.
Продолжается досудебное следствие.
В течение 2019-2020 годов оперативники спецслужбы задержали восемь активных участников "группы Бергмана". Последним украинскому правосудию передан диверсант, который шесть лет скрывался в России, и был задержан после въезда в Украину. Лишь два ликвидированых диверсанта избежали уголовной ответственности.
Продолжается досудебное следствие.
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