Донбасс: боевики дважды нарушили режим тишины

14:17 14 Сентябрь Киев, Украина

По данным ООС, на Донбассе было зафиксировано нарушение договоренностей о прекращении огня, боевики дважды открывали огонь из гранатомётов по украинским позициям.

“Неприцельные выстрелы из подствольных гранатометов в сторону наших позиций отмечены вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка. В ответ на огневые провокации украинские защитники оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил в результате выстрелов боевых потерь и ранений нет”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток, 14 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.