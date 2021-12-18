Домашние алкопосиделки закончились трагедией

Во время совместного распития алкогольных напитков между супружеской парой произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес своей жене удары монтировкой.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
В городе Беляевке Одесской области, поссорившись за столом, 60-летний глава семейства схватил монтировку и избил жену, 48-летнюю женщину госпитализировали с переломами ребер и разрывом селезенки, за несколько часов пострадавшая умерла.
Подозреваемому грозит от семи до десяти лет лишения свободы.
«Правонарушителя полицейские застали дома. С места происшествия изъяли орудие преступления. Следователи объявили мужчине о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Сейчас он в изоляторе временного содержания. Согласно санкции статьи за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, фигуранту грозит от семи до десяти лет лишения свободы», - сказано в сообщении.
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