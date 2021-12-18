Домашние алкопосиделки закончились трагедией

Подозреваемому грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.В городе Беляевке Одесской области, поссорившись за столом, 60-летний глава семейства схватил монтировку и избил жену, 48-летнюю женщину госпитализировали с переломами ребер и разрывом селезенки, за несколько часов пострадавшая умерла.