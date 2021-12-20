Дом престарелых "Тепло любимых" - камера пыток

Ровенский частный пансионат по уходу за престарелыми, превратили в настоящий конслагерь. Над пожилыми людьми жестоко издевались, лишали свободы и избивали, сообщает пресс-служба прокуратуры Ровненской области.
Как отмечается, в учреждении не были соблюдены нормы площади на человека. Также пожилые люди жаловались на жестокое обращение со стороны обслуживающего персонала. У одной из женщин на теле выявили следы побоев.
На данный момент по уголовным производствах проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы и допрошены свидетели. Досудебное расследование поручили сектору дознания и следователю отдела Ровненского ОП ГУНП в области.
ТСН опубликовали сюжет, в котором рассказали, как у одной из подопечных женщин обнаружили гематомы. Вначале в дом престарелых не хотели пускать проверку, но когда все же пустили, проверяющие были шокированы происходящим.
В пансионате был ужасный запах, старикам месяцами не обрезали ногти, один мужчина лежал без нижней части нижнего белья при всех остальных.
Стоит отметить, что родственники пожилых людей платили по 7 тысяч гривен в месяц за содержание своих близких.
Как отмечается, в учреждении не были соблюдены нормы площади на человека. Также пожилые люди жаловались на жестокое обращение со стороны обслуживающего персонала. У одной из женщин на теле выявили следы побоев.
На данный момент по уголовным производствах проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы и допрошены свидетели. Досудебное расследование поручили сектору дознания и следователю отдела Ровненского ОП ГУНП в области.
ТСН опубликовали сюжет, в котором рассказали, как у одной из подопечных женщин обнаружили гематомы. Вначале в дом престарелых не хотели пускать проверку, но когда все же пустили, проверяющие были шокированы происходящим.
В пансионате был ужасный запах, старикам месяцами не обрезали ногти, один мужчина лежал без нижней части нижнего белья при всех остальных.
Стоит отметить, что родственники пожилых людей платили по 7 тысяч гривен в месяц за содержание своих близких.
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