Дом председателя забросали бутылками с зажигательной смесью

Инцидент произошел в Ровенской области. Неизвестные хулиганы забросали дом председателя Костопольского Райсовета Сергея Ткачука, "коктейлями Молотова" вследствие чего начался пожар. В это время Ткачук и его семья находились в доме.
Как сообщили в ГСЧС в Ровенской области, на месте пожара полицейские изъяли две стеклянные емкости и еще одну разбитую.
На момент возникновения пожара в доме находились председатель райсовета, его жена и дочь. Никто из них не пострадал.
Спасатели сообщили, что пожар удалось погасить через пять часов после вызова. Огонь повредил первый и второй этажи здания, а также уничтожено имущество чиновника.
Председатель Костопольского райсовета Сергей Ткачук расценивает поджог дома как попытку запугать его в преддверии местных выборов. Он планирует баллотироваться на должность председателя Костопольской ОТГ.
На момент возникновения пожара в доме находились председатель райсовета, его жена и дочь. Никто из них не пострадал.
Спасатели сообщили, что пожар удалось погасить через пять часов после вызова. Огонь повредил первый и второй этажи здания, а также уничтожено имущество чиновника.
Председатель Костопольского райсовета Сергей Ткачук расценивает поджог дома как попытку запугать его в преддверии местных выборов. Он планирует баллотироваться на должность председателя Костопольской ОТГ.
Досудебное расследование ведется по факту умышленного повреждения имущества по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины.
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