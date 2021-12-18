Дом председателя забросали бутылками с зажигательной смесью

Инцидент произошел в Ровенской области. Неизвестные хулиганы забросали дом председателя Костопольского Райсовета Сергея Ткачука, "коктейлями Молотова" вследствие чего начался пожар. В это время Ткачук и его семья находились в доме.

"Около двух часов ночи в дом бросили четыре бутылки с зажигательной смесью. Я услышал треск и удар. Поджог – серьезный, много выгорело. Однако им меня не испугать. На выборы я все равно пойду и одолею. То, что произошло, я связываю только с политическим давлением, потому что до этого мне никто не угрожал", – сказал он в комментарии