Дом председателя забросали бутылками с зажигательной смесью

14:28 22 Июль Киев, Украина

Инцидент произошел в Ровенской области. Неизвестные хулиганы забросали дом председателя Костопольского Райсовета Сергея Ткачука, "коктейлями Молотова" вследствие чего начался пожар.  В это время Ткачук и его семья находились в доме. 
 
Как сообщили в ГСЧС в Ровенской области, на месте пожара полицейские изъяли две стеклянные емкости и еще одну разбитую.

На момент возникновения пожара в доме находились председатель райсовета, его жена и дочь. Никто из них не пострадал.

Спасатели сообщили, что пожар удалось погасить через пять часов после вызова. Огонь повредил первый и второй этажи здания, а также уничтожено имущество чиновника.

Председатель Костопольского райсовета Сергей Ткачук расценивает поджог дома как попытку запугать его в преддверии местных выборов. Он планирует баллотироваться на должность председателя Костопольской ОТГ.
"Около двух часов ночи в дом бросили четыре бутылки с зажигательной смесью. Я услышал треск и удар. Поджог – серьезный, много выгорело. Однако им меня не испугать. На выборы я все равно пойду и одолею. То, что произошло, я связываю только с политическим давлением, потому что до этого мне никто не угрожал", – сказал он в комментарии
Досудебное расследование ведется по факту умышленного повреждения имущества по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины.