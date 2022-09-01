Должностные лица ГСЧС организовали масштабную коррупционную схему

12:33 31 августа Киев, Украина

Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) организовали схему получения доходов от предпринимателей за согласование разрешительных документов по вопросам пожарной безопасности для общественных зданий и сооружений.

Об этом сообщает СБУ в среду, 31 августа.

"Участниками преступной схемы являются должностные лица ГСЧС Украины и руководители ее региональных подразделений, среди которых управления в Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской, Ровенской, Львовской, Черниговской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Запорожской областях, а также должностные лица других госучреждений, которые привлекли к участию частных лиц", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, должностные лица ГСЧС требовали от руководителей крупных торговых центров и компаний взятки за ускоренное согласование разрешительной документации, необходимой для ведения предпринимательской деятельности.



В первую очередь, схема касалась согласования планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на потенциально опасных объектах, в частности в крупных торговых центрах, АЗС и других объектах.



За взятки чиновники ГСЧС не осуществляли фактическую проверку пожарной безопасности в общественных местах, часть из которых оказалась неспособна обеспечить гражданскую защиту граждан в момент чрезвычайных ситуаций. В частности, при ликвидации последствий российских обстрелов. Таким образом они ставили под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины.



Ежемесячные "доходы" злоумышленников от организованной ими преступной схемы составляли более 10 млн гривен.



В результате более 50 синхронных обысков по всей Украине разоблачены десятки должностных лиц ГСЧС, принимавших взятки за фиктивное согласование разрешительных документов по вопросам пожарной безопасности для общественных зданий и сооружений.

"По результатам этих действий были получены дополнительные доказательства о деятельности преступной группы. В частности, сведения о других участниках и распределении полученного незаконного вознаграждения между ними", – отметили в СБУ.

Следователи сообщили о подозрении первым шести лицам преступной группы по статьям принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч.3 ст. 368, ч.3 ст.369 УК Украины). В настоящее время продолжается досудебное следствие.