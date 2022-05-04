Добыча янтаря: самодельная мотопомпа и охрана в балаклавах

18:33 03 декабря Киев, Украина

По подозрению в незаконной добыче янтаря и оказании сопротивления правоохранительным органам, задержан 58-летний мужчина, орудовавший мотопомпой в заповедной зоне эко-парка на Ривненщине.



Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.



Незаконную добычу янтаря в Незаконную добычу янтаря в заповеднике полицейские обнаружили во время рейда по области. Они увидели, как 58-летний житель с. Боровое при помощи кустарной мотопомпы добывал янтарь.

"Неподалеку от места происшествия ориентировочно 20 неизвестных лиц в балаклавах перекрыли дорогу работникам полиции. На требование прекратить противоправные действия последние не реагировали. Несмотря на сопротивление, усилившись еще двумя экипажами, полицейские задокументировали факт незаконной добычи янтаря", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что в этот же вечер нашли на территории заповедника еще одно место незаконной добычи янтаря.

"Правоохранители с места происшествия изъяли мотопомпу, принадлежности к ней и автомобиль "Nissan Terrano" на иностранной регистрации", - сообщили полицейские.

По обоим фактам незаконной добычи янтаря они начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины. Также продолжаются следственные действия в уголовном производстве по статье 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа). Полицейские устанавливают лица, причастные к преступлению.