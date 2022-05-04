Добыча янтаря: самодельная мотопомпа и охрана в балаклавах

По подозрению в незаконной добыче янтаря и оказании сопротивления правоохранительным органам, задержан 58-летний мужчина, орудовавший мотопомпой в заповедной зоне эко-парка на Ривненщине.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.
Незаконную добычу янтаря в заповеднике полицейские обнаружили во время рейда по области. Они увидели, как 58-летний житель с. Боровое при помощи кустарной мотопомпы добывал янтарь.
В полиции отметили, что в этот же вечер нашли на территории заповедника еще одно место незаконной добычи янтаря.
По обоим фактам незаконной добычи янтаря они начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины. Также продолжаются следственные действия в уголовном производстве по статье 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа). Полицейские устанавливают лица, причастные к преступлению.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии