Добровольно пошли работать на оккупантов: в Херсоне ГБР задержало двух коллаборантов

11:18 23 декабря Киев, Украина

Стражи порядка задержали двух жителей Херсона, которые во время временной оккупации города добровольно пошли работать на российскую администрацию в захваченную исправительную колонию.

Об этом сообщили в ГБР.

Оба мужчина первые несколько месяцев оккупации не сотрудничали с россиянами, однако откликнулись, когда те объявили "набор сотрудников" в захваченную Северную исправительную колонию №90.

В исправительном заведении, как говорят детективы, был серьезный кадровый дефицит, ведь многие сознательно отказались работать на врага.

Мужчины, до оккупации работавшие водителями, у россиян стали "младшими инспекторами 2-й категории отдела охраны".
"Они выполняли указания захватчиков, охраняли задержанных и осужденных, в том числе украинских патриотов, получали зарплату в рублях. Коллаборанты оправдывались, что оккупанты дали им «социальный» статус и должность. Но вместе с тем предоставили оружие, которое они были готовы использовать против своих земляков”, – рассказывают в ГБР.
Оба задержанных уже сообщили о подозрениях в коллаборационной деятельности. Им грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества.