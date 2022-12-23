Добровольно пошли работать на оккупантов: в Херсоне ГБР задержало двух коллаборантов

Стражи порядка задержали двух жителей Херсона, которые во время временной оккупации города добровольно пошли работать на российскую администрацию в захваченную исправительную колонию.
Об этом сообщили в ГБР.
Оба мужчина первые несколько месяцев оккупации не сотрудничали с россиянами, однако откликнулись, когда те объявили "набор сотрудников" в захваченную Северную исправительную колонию №90.
В исправительном заведении, как говорят детективы, был серьезный кадровый дефицит, ведь многие сознательно отказались работать на врага.
Мужчины, до оккупации работавшие водителями, у россиян стали "младшими инспекторами 2-й категории отдела охраны".
Об этом сообщили в ГБР.
Оба мужчина первые несколько месяцев оккупации не сотрудничали с россиянами, однако откликнулись, когда те объявили "набор сотрудников" в захваченную Северную исправительную колонию №90.
В исправительном заведении, как говорят детективы, был серьезный кадровый дефицит, ведь многие сознательно отказались работать на врага.
Мужчины, до оккупации работавшие водителями, у россиян стали "младшими инспекторами 2-й категории отдела охраны".
Оба задержанных уже сообщили о подозрениях в коллаборационной деятельности. Им грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
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