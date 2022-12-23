Добровольно пошли работать на оккупантов: в Херсоне ГБР задержало двух коллаборантов

"Они выполняли указания захватчиков, охраняли задержанных и осужденных, в том числе украинских патриотов, получали зарплату в рублях. Коллаборанты оправдывались, что оккупанты дали им «социальный» статус и должность. Но вместе с тем предоставили оружие, которое они были готовы использовать против своих земляков”, – рассказывают в ГБР.