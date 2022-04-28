До окончания боевых действий в Лисичанске не будет воды - Заика

12:26 28 апреля Киев, Украина

Воды в Лисичанске не будет до окончания боевых действий.

Глава Лисичанской городской ВГА Александр Заика записал новое обращение к жителям, в котором предупредил, что водоснабжение города восстановить пока невозможно.

Он также сообщил, что обстрелы не стихают и в очередной раз призвал эвакуироваться всех, кто может.

Население Лисичанска до начала полномасштабного вторжения россии составляло около 100 тысяч человек.
 