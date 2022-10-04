До 15 лет за решеткой грозит бывшему украинскому военному за госизмену

14:52 04 октября Киев, Украина

В суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника разведывательного управления командования штаба Военно-Морских сил ВСУ Игоря Татарченко, который в 2014 году перешел на сторону врага.

Об этом сообщили в ГБР.

После захвата россиянами его воинской части в Севастополе в 2014 году капитан II ранга присягнул на верность агрессору.

В настоящее время он занимает должность командира 155-й отдельной бригады морской пехоты рф, которая участвовала в боевых действиях в Буче и Ирпене.
“После начала полномасштабной российской агрессии предатель пошел воевать против собственного народа. Даже не учел, что, по оперативным данным, его близкие родственники до сих пор проживают на территории Киевской области”, – говорят детективы.
Еще весной спецслужбы говорили, что Татарченко родился в Вышгороде, поэтому хорошо ориентируется на Киевщине.

Бывший украинский военный обвиняется в государственной измене. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.