До 15 лет за решеткой грозит бывшему украинскому военному за госизмену

В суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника разведывательного управления командования штаба Военно-Морских сил ВСУ Игоря Татарченко, который в 2014 году перешел на сторону врага.
Об этом сообщили в ГБР.
После захвата россиянами его воинской части в Севастополе в 2014 году капитан II ранга присягнул на верность агрессору.
В настоящее время он занимает должность командира 155-й отдельной бригады морской пехоты рф, которая участвовала в боевых действиях в Буче и Ирпене.
Об этом сообщили в ГБР.
После захвата россиянами его воинской части в Севастополе в 2014 году капитан II ранга присягнул на верность агрессору.
В настоящее время он занимает должность командира 155-й отдельной бригады морской пехоты рф, которая участвовала в боевых действиях в Буче и Ирпене.
Еще весной спецслужбы говорили, что Татарченко родился в Вышгороде, поэтому хорошо ориентируется на Киевщине.
Бывший украинский военный обвиняется в государственной измене. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Бывший украинский военный обвиняется в государственной измене. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
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