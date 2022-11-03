До 15 лет грозит экс-офицеру корвета "Тернополь", который теперь с российского корабля обстреливает Украину

19:15 03 ноября Киев, Украина





Об этом сообщили в



Корвет "Тернополь" - многоцелевой корабль прибрежного действия Военно-Морских Сил Украины, спущенный на воду 15 марта 2002 года. Судно считали новейшим корветом ВМС.



Российские военные захватили корабль 20 марта 2014 года, однако большинство членов экипажа не перешли на их сторону.



Следователи говорят, что после захвата воинской части россиянами подозреваемый в госизмене командир отказался передислоцироваться в Одессу и теперь сражается в составе вооруженных сил рф на должности командира боевой части большого десантного корабля "Цезарь Куников". В его обязанности входит ввод данных для запуска ракет по украинским городам.



Имя подозреваемого правоохранители не называют, но среди фотографий, добавленных ими к сообщению на сайте, можно увидеть фотографию страницы газеты, где бывшего украинского военного называют Павлом Коробковым.



Коробков не единственный из членов экипажа "Тернополя", который перешел на сторону россии и уже получил подозрение в госизмене от украинских правоохранителей.



Так, летом о ней сообщили экс-командиру корвета Максиму Емельяненко, который сейчас на российском сторожевом корабле "Ладный" в должности помощника командира также воюет против Украины. Бывшему командиру ракетно-артиллерийской боевой части противолодочного корвета Тернополь, который в 2014 году перешел на сторону россии, грозит до 15 лет лишения свободы по обвинениям в государственной измене.Об этом сообщили в ГБР Корвет "Тернополь" - многоцелевой корабль прибрежного действия Военно-Морских Сил Украины, спущенный на воду 15 марта 2002 года. Судно считали новейшим корветом ВМС.Российские военные захватили корабль 20 марта 2014 года, однако большинство членов экипажа не перешли на их сторону.Следователи говорят, что после захвата воинской части россиянами подозреваемый в госизмене командир отказался передислоцироваться в Одессу и теперь сражается в составе вооруженных сил рф на должности командира боевой части большого десантного корабля "Цезарь Куников". В его обязанности входит ввод данных для запуска ракет по украинским городам.Имя подозреваемого правоохранители не называют, но среди фотографий, добавленных ими к сообщению на сайте, можно увидеть фотографию страницы газеты, где бывшего украинского военного называют Павлом Коробковым.Коробков не единственный из членов экипажа "Тернополя", который перешел на сторону россии и уже получил подозрение в госизмене от украинских правоохранителей.Так, летом о ней сообщили экс-командиру корвета Максиму Емельяненко, который сейчас на российском сторожевом корабле "Ладный" в должности помощника командира также воюет против Украины.

Ему также грозит до 15 лет лишения свободы.



Подозревают в госизмене и бывшего командира штурманской боевой части "Тернополя" Станислава Походощука. Он проходит службу в 36 бригаде ракетных катеров Балтийского флота вооруженных сил россии.