Днепротпетровщина под вражеским огнем - ОВА

Захватчики нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам. Погиб молодой мужчина.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По словам Резниченко, в городе повреждены 17 многоэтажных и частных домов, газопровод и линии электропередач.
Кроме того, от обстрелов пострадали две больницы, школа, футбольное поле, краеведческий музей, админздания, несколько магазинов и рынок. Повреждена также стела на Аллее памяти.
В торговых киосках и гаражах вспыхнули четыре пожара.
В Кривом Роге из-за атаки вражеского дрона-камикадзе горело двухэтажное здание. Обошлось без пострадавших.
Кроме того, от обстрелов пострадали две больницы, школа, футбольное поле, краеведческий музей, админздания, несколько магазинов и рынок. Повреждена также стела на Аллее памяти.
В торговых киосках и гаражах вспыхнули четыре пожара.
В Кривом Роге из-за атаки вражеского дрона-камикадзе горело двухэтажное здание. Обошлось без пострадавших.
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