Днепротпетровщина под вражеским огнем - ОВА

11:32 22 сентября Киев, Украина

Захватчики нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам. Погиб молодой мужчина.

 
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
 
"Около полуночи россияне накрыли Градами Никополь. Выпустили по центральным кварталам с 20 снарядов. Убили 35-летнего мужчину", - отметил он.
 
По словам Резниченко, в городе повреждены 17 многоэтажных и частных домов, газопровод и линии электропередач.

Кроме того, от обстрелов пострадали две больницы, школа, футбольное поле, краеведческий музей, админздания, несколько магазинов и рынок. Повреждена также стела на Аллее памяти.

В торговых киосках и гаражах вспыхнули четыре пожара.

В Кривом Роге из-за атаки вражеского дрона-камикадзе горело двухэтажное здание. Обошлось без пострадавших.
 
 