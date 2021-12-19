Днепропетровщина: трое сгорели заживо

10:46 29 Март Киев, Украина

Разбирая завалы после тушения пожара в частном доме, спасатели ГСЧС обнаружили тела трех человек.

Об этом 28 марта сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.



“В с. Вязовок Павлоградского района в частном жилом доме возник пожар. Прибыв на место, спасатели установили, что горит крыша, домашнее имущество и мусор внутри одноэтажного дома на общей площади 60 кв.м”, - говорится в сообщении.



Во время тушения пожара было обнаружено тела погибших мужчины и женщины. Позже нашли тело еще одной погибшей женщины.