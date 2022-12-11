Днепропетровщина: шесть обстрелов за ночь. Враг выпустил 50 снарядов

08:58 11 декабря Киев, Украина

Войска рф шесть раз за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из Градов и тяжелой артиллерии. Об этом 11 декабря сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Он уточнил, что враг выпустил более 50 снарядов по трем общинам - Никопольской, Красногригоревской и Марганецкой. Люди не пострадали.

"В Красногригорьевской общине повреждены 15 частных домов, 50 солнечных панелей, несколько хозяйственных построек и автомобилей, газопроводы и линии электропередачи. Без света и воды осталось три села. Аварийные бригады уже приступили к работе", - подчеркнул глава ОВА.

В Никополе повреждения получили около десяти частных домов и хозяйственных построек, административные и офисные здания.

Напомним, 10 декабря враг атаковал Одесчину дронами-камикадзе. В результате ударов по объектам энергоинфраструктуры областной центр оказался полностью обесточен.

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