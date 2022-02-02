Днепропетровщина: мужчина убил и ограбил пенсионерку

20:10 15 Сентябрь Киев, Украина

В селе Новониколаевка, злоумышленник проник в дом и нанес 71-летней хозяйке дома ряд ударов ножом в область груди и шеи, после чего похитил из дома личное имущество погибшей и скрылся с места происшествия.



От полученных ранений женщина скончалась на месте.



Личность злоумышленника была установлена – им оказался 47-летний житель города Днепр.



Мужчина был задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Также у задержанного были обнаружены вещи, похищенные у погибшей.



В связи с происшествием открыто уголовное производство по статье 115 часть 2 пункт 6 (Умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений) УК Украины.





На месте работали судебно-медицинские эксперты, эксперты-криминалисты, сотрудники кинологической службы, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.