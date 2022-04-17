Днепропетровщина: годовалый малыш упал в выгребную яму

09:01 20 ноября Киев, Украина

Сотрудники ГСЧС спасли мальчика 2019 года рождения, который провалился в выгребную яму на территории частного домовладения.



В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пгт Кринички в выгребную яму, которая находится на прилегающей территории к частному дому, упал ребенок.

"Прибывшие на место происшествия чрезвычайники установили, что мальчик 2019 года рождения упал в выгребную яму туалета. Поскольку пол уборной был зацементирован, отец держал ребенка с помощью подручных средств через отверстие в выгребную яму. Чрезвычайники сделали подкоп под фундамент и собственноручно достали ребенка", - говорится в сообщении.

Сообщается, что после этого мальчика передали представителям скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

"Впоследствии было принято решение госпитализировать ребенка в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу", - отмечается в сообщении.

К спасению жизни ребенка привлекалось 4 человека личного состава на 1 единице специальной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.