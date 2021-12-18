Днепр: Злоумышленник спросил дорогу и ограбил женщину

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Новости Днепра: В Днепре неизвестный подошел к женщине, чтобы спросить дорогу к супермаркету, а затем ограбил ее и сбежал: полиция задержала грабителя "по горячим следам" - сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области.

Происшествие произошло вчера поздно вечером в Новокодакском районе города - в полицию на линию 102 позвонила 31-летняя женщина и сообщила, что ее ограбили. Прибывшим на вызов патрульным она рассказала, что к ней подошел неизвестный и спросил о том, где находится ближайший супермаркет. После разговора женщина пошла в магазин, а незнакомый мужчина проследовал за ней, набросился и выхватил рюкзак, в котором были деньги и телефон. Полицейские получили приметы предполагаемого грабителя и адрес, по которому он может находиться.

Вскоре патрульные заметили похожего по описанию мужчину - его остановили и провели поверхностную проверку. В результате проверки у грабителя обнаружили телефон заявительницы. Женщина подтвердила, что именно этот человек забрал ее вещи. На место происшествия патрульные вызвали опергруппу и доставили задержанного в Новокодакский отдел полиции.