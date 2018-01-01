Днепр: зажал руку в двери и протащил по асфальту

Новости Днепра: Маршрутчик не захотел обслуживать льготного пассажира с инвалидностью, обозвал женщину "калекой", закрыл дверь зажав руку и протащил по асфальту.
Об этом сообщила пострадавшая Марина Тимашова в Facebook.
Об этом сообщила пострадавшая Марина Тимашова в Facebook.
Тимашова отметила, что водитель остановил автобус только после того, как пассажиры начали кричать и требовать прекратить движение.
В комментариях под своей публикацией женщина также добавила, что после инцидента села в следующую маршрутку и поехала в автобусное депо. Там Тимашова показала посиневшую, в результате травмы, руку, но водитель заявил, что женщина врет.