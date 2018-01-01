Днепр: зажал руку в двери и протащил по асфальту

16:40 05 Август Киев, Украина





Об этом сообщила пострадавшая Марина Тимашова в Facebook. Новости Днепра: Маршрутчик не захотел обслуживать льготного пассажира с инвалидностью, обозвал женщину "калекой", закрыл дверь зажав руку и протащил по асфальту.Об этом сообщила пострадавшая Марина Тимашова в Facebook.

Водитель 136 маршрутки не хотел брать инвалида по "льготному", придавил дверями ему руку с тростью и ногу, и начал ехать", - написала она.

Тимашова отметила, что водитель остановил автобус только после того, как пассажиры начали кричать и требовать прекратить движение.

"Он остановился и открыл дверь. Но когда инвалид вошел в маршрутку, водитель сказал "я не хочу тебя обслуживать, калека", - возмутилась женщина.

В комментариях под своей публикацией женщина также добавила, что после инцидента села в следующую маршрутку и поехала в автобусное депо. Там Тимашова показала посиневшую, в результате травмы, руку, но водитель заявил, что женщина врет.