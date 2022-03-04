Днепр затопил ливень. Город оказался не готовым к стихии

05:59 13 Октябрь Киев, Украина

Днепр накануне накрыл мощный ливень . Залитые улицы, реки и водопады.Непогода активно бурлила лишь час, но успела наделать много бед. Десятки авто утонули, подвалы домов затопило.



"Система водостоков не пригодна для эксплуатации. Ее не чистили вообще. Сейчас все зафиксировано — буду проводить экспертизу, делать ремонт, и буду обращаться за компенсацией", — говорят местные жители.



Заложники стихии обратились к городской власти Днепра, чтобы там прокомментировали ситуацию с потопом. В частности, планирует ли город компенсировать ущерб пострадавшим. Ответы на сегодняшний день не поступили.



Не появилось объяснений и на сайте совета, тогда как посты о достижениях города и власти там публиковали активно. Ни слова о потопе в соцсетях не написал и мэр Днепра. Впрочем, одну хорошую новость днем днепряне таки услышали - от синоптиков, которые пообещали, что в ближайшие дни осадков, а следовательно и нового потопа, не будет.