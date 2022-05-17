Днепр: в пожаре погибли трое мужчин

15 декабря в 23:15 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в старом частном доме по улице Николая Хвылевого в Днепре.
Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит одноэтажный дом на двух хозяев. Во время ликвидации огня спасатели нашли тела трех мужчин. Личности и возраст погибших устанавливают правоохранители.
Об это сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.
Общая площадь пожара составила 65 квадратных метров. Огонь повредил деревянную пристройку к дому, деревянные перекрытия и крышу.
В тушении огня были задействованы 15 пожарных и три единицы техники. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить следствию.
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