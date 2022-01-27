Днепр: в озере массово погибла рыба

Управление госагенства рыбного хозяйства города Днепр, обнаружило более 376 тысяч погибших карасей и сазанов в озере между улицей Маршала Малиновского и Самарским спуском.
Предполагается, что вода загрязнена неочищенными стоками, соответственно, возле озера сильно пахнет сероводородом.
Предполагается, что вода загрязнена неочищенными стоками, соответственно, возле озера сильно пахнет сероводородом.
На данный момент сотрудники госагенства рыбного хозяйства проводят экспертизу, пытаясь установить все обстоятельства данного происшествия, тогда как полицейские возбудили уголовное производство по факту нарушения правил охраны водных объектов. Ведутся следственно-оперативные действия.
Иногда в результате замора рыба краснеет. Но есть ее ни в коем случае нельзя.
Иногда в результате замора рыба краснеет. Но есть ее ни в коем случае нельзя.
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