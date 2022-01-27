Днепр: в озере массово погибла рыба

19:00 10 Сентябрь Киев, Украина

Управление госагенства рыбного хозяйства города Днепр, обнаружило более 376 тысяч погибших карасей и сазанов в озере между улицей Маршала Малиновского и Самарским спуском. 

Предполагается, что вода загрязнена неочищенными стоками, соответственно, возле озера сильно пахнет сероводородом.
"Вероятная причина гибели рыбы – попадание в озеро сточных вод. По предварительным подсчетам ущерб составил 807 307 гривен", – отметил начальник Днепропетровского рыбоохранного патруля Василий Волков.
На данный момент сотрудники госагенства рыбного хозяйства проводят экспертизу, пытаясь установить все обстоятельства данного происшествия, тогда как полицейские возбудили уголовное производство по факту нарушения правил охраны водных объектов. Ведутся следственно-оперативные действия.

Иногда в результате замора рыба краснеет. Но есть ее ни в коем случае нельзя.