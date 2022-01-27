Днепр: в озере массово погибла рыба

19:00 10 Сентябрь Киев, Украина

Управление госагенства рыбного хозяйства города Днепр, обнаружило более 376 тысяч погибших карасей и сазанов в озере между улицей Маршала Малиновского и Самарским спуском.



Предполагается, что вода загрязнена неочищенными стоками, соответственно, возле озера сильно пахнет сероводородом.

"Вероятная причина гибели рыбы – попадание в озеро сточных вод. По предварительным подсчетам ущерб составил 807 307 гривен", – отметил начальник Днепропетровского рыбоохранного патруля Василий Волков.