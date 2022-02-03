Днепр: смерть за рулем

13:23 13 Май Киев, Украина

Трагедя произошла в Днепре по улице Юлиуша Словацкого, 65-летний мужчина скончался за рулем своего автомобиля непосредственно во время движения по проезжей части. В результате пострадали три припаркованные иномарки.

Об этом сообщает Днепр оперативный в четверг, 13 мая.



Инцидент произошел накануне на улице Юлиуша Словацкого. Медики скорой помощи смогли только констатировать смерть мужчины.



На место вызвали полицию и судмедэкспертов.