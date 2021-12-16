Днепр: правоохранители изъяли рекордную партию амфетамина

15:46 12 Апрель Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Участники межрегиональной преступной группы, на базе одного из промпредприятий Днепра , организовали нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества «амфетамин» Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Заблокирована деятельность и задержаны 8 участников межрегиональной преступной группы, которая занималась промышленным производством и массовым сбытом психотропного вещества амфетамин в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Спецоперация проводилась в 4 регионах Украины, в частности в Киеве, а также на территории Киевской, Черкасской и Днепропетровской областей.

По данным следствия, участники преступной группы на базе промышленного предприятия в Днепре организовали лабораторию по изготовлению психотропного вещества амфетамин, а также занимались его массовым сбытом по всей территории Украины через Телеграм-канал и Интернет-магазин.

По оперативным данным, ежемесячно преступная группа производила и сбывала от 250 до 300 кг амфетамина. Оплата осуществлялась с помощью криптовалюты, которая в дальнейшем обналичивалась.



В ходе обысков изъята рекордная партия амфетамина общим весом около 120 кг, свыше 1 тонны прекурсоров, промышленное оборудование, предметы, похожие на боевое оружие и боеприпасы.



Также изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты. Одновременно прекращена деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков.



Сейчас восьми задержанным готовится сообщение о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.