Днепр: полиция спасла девушку, которая пыталась спрыгнуть с моста
14:24 19 Апрель Киев, Украина
Молодая девушка пыталась свести счеты с жизнью, прыгнув с Центрального моста в Днепре
, сотрудники полиции успели предотвратить суицид
.
Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает в Facebook сообщество "Ситуационный центр города Днепра".
"На линию 102 поступил вызов о том, что на мосту девушка пытается свести счеты с жизнью. Пока на мост ехал экипаж, дежурные патрульные в Ситуационном центре Днепра начали просматривать камеры видеонаблюдения, чтобы определить точное место, где она находится", - говорится в сообщении.
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