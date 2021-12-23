Днепр: полиция спасла девушку, которая пыталась спрыгнуть с моста

Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает в Facebook сообщество "Ситуационный центр города Днепра".

"На линию 102 поступил вызов о том, что на мосту девушка пытается свести счеты с жизнью. Пока на мост ехал экипаж, дежурные патрульные в Ситуационном центре Днепра начали просматривать камеры видеонаблюдения, чтобы определить точное место, где она находится", - говорится в сообщении.