Днепр: полицейские задержали группу диверсантов

11:17 27 Февраль Киев, Украина

В Днепре полицейские уголовного розыска Национальная полиция Украины задержали диверсионно-разведывательную группу

Лиц удалось установить во время проверки информации от граждан о подозрительных жителях, которые с декабря прошлого года проживали в Днепре.

В ночь с 26 на 27 февраля правоохранители задержали пять участников группы, среди которых четыре мужчины и женщина. Их личности установлены – все они уроженцы Донецкой области. Один из задержанных - мужчина 27 лет, был ранее судим.

У диверсантов изъяли карты с обозначением наших военных объектов, два пистолета, спецоборудование, черновые записи, подозрительную переписку, футболки с символикой так называемых ДНР и другие вещественные доказательства.

В целом ситуация в области стабильная и контролируемая.