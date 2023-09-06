Днепр: в результате ночного ракетного удара ранены два человека и повреждено спортивное сооружение

09:42 15 августа Киев, Украина

Ночная атака российских войск на предприятие в Днепре привела к ранению двух человек, сообщил глава ОВА Сергей Лысак на своем Telegram-канале во вторник, 15 августа.

"Только вернулся с места "прилетов" по промышленному предприятию в Днепре. Ранены два человека. 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома. 70-летний мужчина был госпитализирован. Он находится в состоянии средней тяжести", - отметил чиновник.



По его словам, пожар, возникший после ракетного удара, в целом охватил более 800 кв. м., сейчас он локализован.



Сегодня, кроме предприятия, российские ракеты изуродовали и важный спортивный объект для Днепра. Там принимали всеукраинские соревнования. Занимались дети. Там вылетели окна, побит фасад и внутренняя стена.



Лысак добавил, что во время утренней массированной атаки защитники сбили в небе над Днепропетровщиной семь крылатых ракет Х-101/555.