Днепр: в результате ночного ракетного удара ранены два человека и повреждено спортивное сооружение

Ночная атака российских войск на предприятие в Днепре привела к ранению двух человек, сообщил глава ОВА Сергей Лысак на своем Telegram-канале во вторник, 15 августа.
По его словам, пожар, возникший после ракетного удара, в целом охватил более 800 кв. м., сейчас он локализован.
Сегодня, кроме предприятия, российские ракеты изуродовали и важный спортивный объект для Днепра. Там принимали всеукраинские соревнования. Занимались дети. Там вылетели окна, побит фасад и внутренняя стена.
Лысак добавил, что во время утренней массированной атаки защитники сбили в небе над Днепропетровщиной семь крылатых ракет Х-101/555.
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