Днепр: легковое авто влетело под прицеп грузовика

19:53 24 Август Киев, Украина

днепра"}" data-sheets-userformat="{"2":15235,"3":{"1":0},"4":[null,2,12632256],"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"15":"Calibri","16":11}">Новости Днепра: Водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия погибло два человека.



/>ДТП произошло в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого. Спасатели установили, что причиной аварии стало то, что водитель легкового автомобиля Opel Omega не справился с управлением и въехал под прицеп грузового автомобиля Volvo FH 12420. От удара автомобиль деформировался, зажав водителя и пассажира.

Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели с помощью режущего гидравлического инструмента извлекли тело водителя. Также с помощью домкратов осуществлен подъем прицепа грузовика для дальнейшего высвобождения легкового автомобиля. Пневматическим режущим инструментом разрезано изуродованные конструкции автомобиля и изъято тело пассажира. Тела погибших мужчин (данные устанавливаются) передано работникам судебно-медицинской экспертизы», - говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.



