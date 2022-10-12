Дмитрия медведева обвинили по ст.110 ч.2 и объявили в розыск

18:25 10 октября Киев, Украина

Служба безопасности Украины объявила в розыск заместителя председателя совета безопасности рф дмитрия медведева. Соответствующая информация появилась в понедельник, 10 октября, на сайте МВД.

В базе данных указано, что медведев обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ранее дмитрий медведев угрожал Украине "прямым ударом". А сегодня заявил, что цель ракетных атак со стороны рф заключается якобы в "демонтаже политического режима Украины".

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