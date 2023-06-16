Диверсант российского ГРУ получил пожизненное

18:22 22 мая Киев, Украина

По информации от СБУ, один из агентов российского ГРУ , задержанный контрразведкой СБУ в октябре прошлого года в Одесской области, был приговорен к пожизненному заключению.

По результатам расследования выяснилось, что вражеским агентом оказался бывший чиновник уголовного розыска линейного подразделения, которое было расформировано на Одесской железной дороге.

Он был завербован представителем ГРУ после начала полномасштабного вторжения и использовался для разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

По указанию агрессора, его задачей было собирать информацию о перемещении военной техники, оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на определенных участках Одесской железной дороги. Полученную информацию планировалось передать российской военной разведке для подготовки взрывов на ключевых логистических маршрутах Сил обороны на южном направлени

Для выполнения своей вражеской миссии злоумышленник устанавливал две дистанционные фотоловушки вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы. С помощью этих специальных устройств он мог отслеживать движение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фотографии через мобильное приложение.



Для конспирации российский агент постоянно менял внешность и каналы связи со своим российским куратором. Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности, паспорт гражданина Украины.



Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали преступные действия и задержали его при настройке устройства

дистанционного наблюдения по маршруту железнодорожного транспорта. Среди изъятого у вражеского диверсанта – более 3 кг тротила, противотанковая мина и взрыватели.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины.