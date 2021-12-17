Дискредитировали вакцинацию: СБУ ликвидировала ботоферму, работавшую на РФ

10:22 31 Март Киев, Украина

Сотрудники Киберполиции СБУ заблокировали работу сети ботоферм,которые распространяли фейковую информацию об Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники занимались распространением постов в соцсетях с целью дискредитации вакцинации и в поддержку террористических организаций «Л / ДНР». Установлено, что их финансировали с территории Российской Федерации через электронные кошельки санкционных платежных систем.



Отмечается, что схему организовали четверо жителей Хмельницкого. Они разместили оборудования в арендованном помещении торгового центра и по месту жительства. Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения лжи среди населения.

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли:

компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением;

Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзы;

Несколько сотен сим-карт.

Часть оборудования злоумышленники использовали для заработка на незаконной маршрутизации международного телекоммуникационного трафика.



В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие. Устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.



Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности совместно с УСБУ в Хмельницкой области и Нацполицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.