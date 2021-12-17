Дискредитировали вакцинацию: СБУ ликвидировала ботоферму, работавшую на РФ

Сотрудники Киберполиции СБУ заблокировали работу сети ботоферм,которые распространяли фейковую информацию об Украине.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники занимались распространением постов в соцсетях с целью дискредитации вакцинации и в поддержку террористических организаций «Л / ДНР». Установлено, что их финансировали с территории Российской Федерации через электронные кошельки санкционных платежных систем.
Отмечается, что схему организовали четверо жителей Хмельницкого. Они разместили оборудования в арендованном помещении торгового центра и по месту жительства. Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения лжи среди населения.
Отмечается, что схему организовали четверо жителей Хмельницкого. Они разместили оборудования в арендованном помещении торгового центра и по месту жительства. Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения лжи среди населения.
Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли:
- компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением;
- Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзы;
- Несколько сотен сим-карт.
Часть оборудования злоумышленники использовали для заработка на незаконной маршрутизации международного телекоммуникационного трафика.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие. Устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности совместно с УСБУ в Хмельницкой области и Нацполицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие. Устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности совместно с УСБУ в Хмельницкой области и Нацполицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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