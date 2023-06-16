Директор-предатель готовил институт в Харькове к "сдаче" оккупантам - СБУ

14:19 05 июня Киев, Украина

Одной из задач Службы безопасности Украины является выявление и задержание лиц, ведущих диверсионную и подрывную деятельность против государства и народа. В условиях войны к этому добавились и предатели. Недавно прошло громкое задержание предателя в Харькове. По сообщению пресс-службы СБУ, в суд передано дело о госизмене бывшего руководителя харьковского Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Сообщается, что с самого начала полномасштабного вторжения рф в Украину предатель начал действовать в интересах врага.

"Он фактически готовил вверенное ему учебное заведение к "сдаче" российским оккупационным группировкам, которые вторглись на Харьковском направлении. В частности, должностное лицо не осуществило своевременную передислокацию личного состава и имущества Института в определенный пункт. Кроме того, предатель привлек к подрывной деятельности еще одного сотрудника учебного заведения. Они вдвоем пытались склонить курсантов к сотрудничеству с российскими оккупантами, которые в то время наступали на город", - говорится в сообщении СБУ.

Для разоблачения и задержания руководителя института была проведена многоэтапная спецоперация. Собрана значительная доказательная база, а обвинительный акт относительно предателя передан в суд.

"Это еще один сигнал всем, кто встал на путь измены - ни один пособник рф не избежит наказания. Сегодня СБУ системно очищает разные сферы государства от российских агентов, уделяя особое внимание борьбе с пророссийскими элементами в собственных рядах. Мы уже сделали многое, но эта работа будет продолжаться, пока мы не вычистим последнего крота. Ведь стране нужна эффективная спецслужба - прежде всего, чтобы успешно выполнять уникальные спецоперации и приближать Победу. А место предателей - за решеткой", - подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Фигуранту дела сообщено о подозрении в государственной измене и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (у него во время обысков изъяли взрывчатку, патроны и РГД).

Изменнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Ровенской области СБУ задержала агента белорусского КГБ, который шпионил за северной границей Украины.