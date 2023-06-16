Директор-предатель готовил институт в Харькове к "сдаче" оккупантам - СБУ

Одной из задач Службы безопасности Украины является выявление и задержание лиц, ведущих диверсионную и подрывную деятельность против государства и народа. В условиях войны к этому добавились и предатели. Недавно прошло громкое задержание предателя в Харькове. По сообщению пресс-службы СБУ, в суд передано дело о госизмене бывшего руководителя харьковского Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
Сообщается, что с самого начала полномасштабного вторжения рф в Украину предатель начал действовать в интересах врага.
Для разоблачения и задержания руководителя института была проведена многоэтапная спецоперация. Собрана значительная доказательная база, а обвинительный акт относительно предателя передан в суд.
Фигуранту дела сообщено о подозрении в государственной измене и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (у него во время обысков изъяли взрывчатку, патроны и РГД).
Изменнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, в Ровенской области СБУ задержала агента белорусского КГБ, который шпионил за северной границей Украины.
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