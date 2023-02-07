Девять населенных пунктов Днепропетровщины остались без воды

11:20 07 февраля Киев, Украина





Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. Россияне, ночью, дважды обстреляли из тяжелой артиллерии и РСЗО Никопольский район Днепропетровской области, обесточена одна из насосных станций, в связи с чем остались без воды 9 населенных пунктов.Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Из тяжелой артиллерии и РСЗО российские оккупанты били по Никопольщине. Этой ночью враг атаковал район дважды, выпустив около четырех десятков снарядов по Марганецкой громаде",- отметил он.

Лукашук сообщил, что обстрелом повреждены линии электропередач, из-за чего в громаде обесточена одна из насосных станций. Как следствие - 9 населенных пунктов остались без воды, это примерно 60 тысяч абонентов.



Кроме этого, россияне повредили четыре частных жилых дома, хозяйственную постройку, электросети и газопровод.