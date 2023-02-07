Девять населенных пунктов Днепропетровщины остались без воды

Россияне, ночью, дважды обстреляли из тяжелой артиллерии и РСЗО Никопольский район Днепропетровской области, обесточена одна из насосных станций, в связи с чем остались без воды 9 населенных пунктов.
Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
Лукашук сообщил, что обстрелом повреждены линии электропередач, из-за чего в громаде обесточена одна из насосных станций. Как следствие - 9 населенных пунктов остались без воды, это примерно 60 тысяч абонентов.
Кроме этого, россияне повредили четыре частных жилых дома, хозяйственную постройку, электросети и газопровод.
Кроме этого, россияне повредили четыре частных жилых дома, хозяйственную постройку, электросети и газопровод.
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