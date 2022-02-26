Девочка-подросток из Горловки пришла через минное поле к линии разграничения

10:51 29 Май Киев, Украина

Об этом невероятном происшествии рассказала вчера, 28 мая, пресс-служба Министерства внутренних дел. Из неподконтрольной Украине территории через минные поля к линии разграничения пришла девочка-подросток. Со стороны «ДНР» к бойцам украинской армии возле пгт. Верхнеторецкое вышла совсем юнная девушка, которая сообщила, что хочет жить в Украине.

Девочка рассказала, что живет с бабушкой-опекуном в г. Горловка и у нее есть паспорт так называемой "Донецкой народной республики".

"Она сообщила, что хочет жить на территории неоккупированной Украины. По словам девушки, она имеет родственников в Западной Украине", - говорится в сообщении.

Девушка рассказала правоохранителям, что она, перейдя минные поля, сознательно пришла на линию разграничения пгт. Верхнеторецкое.

Девушкой занимается ювенальная полиция Донетчины и социальная служба. Ее осмотрели медики, телесных повреждений не обнаружили. С девушкой работают психологи. До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.

Напомним, в Донецкой области житель поселка Верхнеторецкое погиб во время уборки кладбища, подорвавшись на взрывном устройстве.