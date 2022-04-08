Детское порно: проведено более 50 обысков в 14 областях, задержаны 47 фигурантов преступления. ВИДЕО

13:27 08 июля Киев, Украина

 Сотрудники киберполиции провели более 50 обыскных рейдов в 14 украинских регионах, в ходе обысков было задержано 47 человек. Все они косвенно или непосредственно причастны к созданию, сбыту либо рекламе детской порнографии.
 
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"В столице киберполицейские установили двух не связанных между собой киевлянок, которые создавали порно-контент с участием собственных детей. В дальнейшем отснятые материалы фигурантки продавали в Интернете. Пострадавшие дети временно помещены в реабилитационные центры. Злоумышленницы задержаны", - говорится в сообщении.
В Одессе были разоблачены пять местных жителей, создавших более 300 сайтов. На интернет-площадках они размещали видео и фото порнографического характера, в частности, с участием детей.

Еще одному жителю Одесской области было объявлено подозрение в растлении несовершеннолетних. 24-летний мужчина знакомился в Интернете с детьми с целью дальнейших встреч и совершения в отношении них действия сексуального характера, добавили в Нацполиции.

Был также разоблачен житель Хмельницкой области, который в мессенджере продавал порно-контент. Его он получал от детей, шантажируя и запугивая их в социальных сетях.

В целом было проведено почти полсотни обысков в 14 областях Украины. Установлено 47 фигурантов, 16-ти уже объявили о подозрении.

Открыто 57 уголовных производств. Следственные действия продолжаются.