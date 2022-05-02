Детские шалости стали причиной большого пожара на Черниговщине

В пгт Короп Черниговской области, детские игры с огнем закончились крупным пожаром, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что о пожаре в недостроенном двухэтажном деревянном доме по улице Аграрной (там были только стены) спасатели узнали 29 июля в 16.33. По вызову выехали пожарные команды из Коропа, Мены и трех соседних сел. В 17.07 распространение огня локализовали, в 17.40 его ликвидировали окончательно.
Как было установлено на месте, причиной возгорания стали детские шалости с огнем. Обстоятельства изучает полиция.
Как добавили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ ГСЧС, масштабным пожар стал из-за того, что о нём поздно сообщили.
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