Детские шалости стали причиной большого пожара на Черниговщине

14:09 30 июля Киев, Украина

В пгт Короп Черниговской области, детские игры с огнем закончились крупным пожаром , сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Огнем уничтожен дом и повреждено 8 кв. м кровли хозяйственной постройки. В соседнем хозяйстве огнем уничтожено 42 кв. м кровли жилого дома, автомобиль ВАЗ 2101, 15 м забора, а также деревянные опоры АО "Укртелеком" и АО "Черниговоблэнерго", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о пожаре в недостроенном двухэтажном деревянном доме по улице Аграрной (там были только стены) спасатели узнали 29 июля в 16.33. По вызову выехали пожарные команды из Коропа, Мены и трех соседних сел. В 17.07 распространение огня локализовали, в 17.40 его ликвидировали окончательно.

Как было установлено на месте, причиной возгорания стали детские шалости с огнем. Обстоятельства изучает полиция.



Как добавили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ ГСЧС, масштабным пожар стал из-за того, что о нём поздно сообщили.