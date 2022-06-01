Дети в песочнице обнаружили мину - ГСЧС Украины

15:55 01 июня Киев, Украина

Дети нашли в песочнице осколочную противопехотную мину кругового поражения.

Об этом сообщил мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

"Во время игр в песочнице дети обнаружили ПОМ-2 (оскольчатую противопехотную мину кругового поражения). Пиротехники МСЦ БР ГСЧС Украины обезвредили мину на месте обнаружения",- говориться в сообщении.



В Мобильном спасательном центре не уточнили, где и когда была найдена мина.



Однако спасатели дали понять что речь идет о частном секторе.