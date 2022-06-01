Дети в песочнице обнаружили мину - ГСЧС Украины
15:55 01 июня Киев, Украина
Дети нашли в песочнице осколочную противопехотную мину кругового поражения.
Об этом сообщил мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС
Украины.
"Во время игр в песочнице дети обнаружили ПОМ-2 (оскольчатую противопехотную мину кругового поражения). Пиротехники МСЦ БР ГСЧС Украины обезвредили мину на месте обнаружения",- говориться в сообщении.
В Мобильном спасательном центре не уточнили, где и когда была найдена мина.
Однако спасатели дали понять что речь идет о частном секторе.
"Природное детское любопытство побуждает их к опасным действиям и экспериментам. Они могут пытаться разобрать боеприпасы, принести домой или ударами испытывать их на прочность. Важно объяснить детям, как действовать в случае обнаружения взрывоопасного предмета",- обратились спасатели к родителям.
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