Детали харьковского убийства в ресторане



Об этом сообщили правоохранители.

"В ходе осмотра места происшествия было обнаружено тело мужчины, гражданина Украины, 37 лет с двумя ножевыми ранениями правого и левого бедра. У ресторана возник конфликт между группой лиц, после чего они зашли в ресторан на 2-й этаж, где пострадавший начал осуществлять выстрелы из оружия для отстрела резиновыми пулями, и во время этого конфликта ему были причинены указанные ножевые ранения, от которых он скончался на месте от кровопотери ", — рассказал руководитель следственного отдела Киевского отдела полиции Михаил Цап.