Детали харьковского убийства в ресторане

1 ноября, в центре Харькова, в ресторане, был найден мертвым охранник народного депутата. Мужчина скончался от потери крови. Стали известны новые подробности инцидента.
Об этом сообщили правоохранители.
Отмечается, что есть и другие пострадавшие в результате конфликта. Проводятся экспертизы и следственные действия с целью установления всех участников.
По факту работы данного ресторана возбуждено дело за нарушение карантинных требований.
По факту работы данного ресторана возбуждено дело за нарушение карантинных требований.
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