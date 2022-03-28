Детали харьковского убийства в ресторане

15:28 02 ноября Киев, Украина

1 ноября, в центре Харькова, в ресторане, был найден мертвым охранник народного депутата. Мужчина скончался от потери крови. Стали известны новые подробности инцидента.

Об этом сообщили правоохранители.
"В ходе осмотра места происшествия было обнаружено тело мужчины, гражданина Украины, 37 лет с двумя ножевыми ранениями правого и левого бедра. У ресторана возник конфликт между группой лиц, после чего они зашли в ресторан на 2-й этаж, где пострадавший начал осуществлять выстрелы из оружия для отстрела резиновыми пулями, и во время этого конфликта ему были причинены указанные ножевые ранения, от которых он скончался на месте от кровопотери ", — рассказал руководитель следственного отдела Киевского отдела полиции Михаил Цап.
Отмечается, что есть и другие пострадавшие в результате конфликта. Проводятся экспертизы и следственные действия с целью установления всех участников.

По факту работы данного ресторана возбуждено дело за нарушение карантинных требований.