Десять человек погибли в результате столкновения соперничающих кланов в Центральном Сомали

По меньшей мере 10 человек были убиты и 15 ранены в результате столкновений ополченцев соперничающих кланов в центральной части Сомали, сообщили местные жители и старейшины общин.
Бой разгорелся в окрестностях Баланбалского района провинции Галгадууд. Обе стороны применили реактивные гранатометы, зенитные орудия и штурмовые винтовки, сообщили свидетели и официальные лица.
Что вызвало битву между кланами Эр и Марехан, остается неясным, но две соперничающие группы имеют историю неоднократных споров о правах на пастбища, колодцах и других клановых разногласиях.
Бой разгорелся в окрестностях Баланбалского района провинции Галгадууд. Обе стороны применили реактивные гранатометы, зенитные орудия и штурмовые винтовки, сообщили свидетели и официальные лица.
Что вызвало битву между кланами Эр и Марехан, остается неясным, но две соперничающие группы имеют историю неоднократных споров о правах на пастбища, колодцах и других клановых разногласиях.
Власти Сомали и международные агентства по оказанию помощи заявляют, что 245 000 человек уже покинули свои дома, и, по прогнозам, их число достигнет 1,4 миллиона, если засуха продолжится.
Тем временем военный суд в центральном сомалийском городе Галкайо во вторник вынес смертные приговоры пятерым боевикам «Аш-Шабаб», обвиняемым в убийстве нескольких человек.
Двое других подсудимых были приговорены к пожизненному заключению.
Подсудимые, все в возрасте от 18 до 21 года, предстали перед военным судом в арестантской форме. По словам свидетелей на судебном заседании, некоторые из них выглядели потрясенными и растерянными.
В суде перед оглашением приговора один из подсудимых кричал: «Мы невиновны, и нас подставили!»
Тем временем военный суд в центральном сомалийском городе Галкайо во вторник вынес смертные приговоры пятерым боевикам «Аш-Шабаб», обвиняемым в убийстве нескольких человек.
Двое других подсудимых были приговорены к пожизненному заключению.
Подсудимые, все в возрасте от 18 до 21 года, предстали перед военным судом в арестантской форме. По словам свидетелей на судебном заседании, некоторые из них выглядели потрясенными и растерянными.
В суде перед оглашением приговора один из подсудимых кричал: «Мы невиновны, и нас подставили!»
У обвиняемых есть 30 дней на обжалование приговора.
Повстанческое движение «Аш-Шабаб» направлено на изгнание миротворцев Африканского союза, свержение поддерживаемого Западом правительства Сомали и навязывание своей строгой версии ислама государству Африканского Рога.
Повстанческое движение «Аш-Шабаб» направлено на изгнание миротворцев Африканского союза, свержение поддерживаемого Западом правительства Сомали и навязывание своей строгой версии ислама государству Африканского Рога.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии