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Бой разгорелся в окрестностях Баланбалского района провинции Галгадууд. Обе стороны применили реактивные гранатометы, зенитные орудия и штурмовые винтовки, сообщили свидетели и официальные лица.



Что вызвало битву между кланами Эр и Марехан, остается неясным, но две соперничающие группы имеют историю неоднократных споров о правах на пастбища, колодцах и других клановых разногласиях. По меньшей мере 10 человек были убиты и 15 ранены в результате столкновений ополченцев соперничающих кланов в центральной части Сомали , сообщили местные жители и старейшины общин.Бой разгорелся в окрестностях Баланбалского района провинции Галгадууд. Обе стороны применили реактивные гранатометы, зенитные орудия и штурмовые винтовки, сообщили свидетели и официальные лица.Что вызвало битву между кланами Эр и Марехан, остается неясным, но две соперничающие группы имеют историю неоднократных споров о правах на пастбища, колодцах и других клановых разногласиях.

«Мы призываем к прекращению вражды. К сожалению, два братских клана ссорятся из-за пустяков, в то время как их семьи страдают от сильной засухи», — сказал Моалим Сугал Гулед, уважаемый религиовед в регионе.

Власти Сомали и международные агентства по оказанию помощи заявляют, что 245 000 человек уже покинули свои дома, и, по прогнозам, их число достигнет 1,4 миллиона, если засуха продолжится.



Тем временем военный суд в центральном сомалийском городе Галкайо во вторник вынес смертные приговоры пятерым боевикам «Аш-Шабаб», обвиняемым в убийстве нескольких человек.



Двое других подсудимых были приговорены к пожизненному заключению.



Подсудимые, все в возрасте от 18 до 21 года, предстали перед военным судом в арестантской форме. По словам свидетелей на судебном заседании, некоторые из них выглядели потрясенными и растерянными.



В суде перед оглашением приговора один из подсудимых кричал: «Мы невиновны, и нас подставили!»

«После судебного разбирательства, включая слушания и представление доказательств, суд приговаривает этих мужчин к смертной казни и тюремному заключению», — говорится в приговоре суда. «Обвиняемые несут ответственность за убийство 10 человек, в том числе двух депутатов парламента и трех высокопоставленных военных офицеров».

У обвиняемых есть 30 дней на обжалование приговора.



Повстанческое движение «Аш-Шабаб» направлено на изгнание миротворцев Африканского союза, свержение поддерживаемого Западом правительства Сомали и навязывание своей строгой версии ислама государству Африканского Рога.