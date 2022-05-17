Десять человек погибли под обстрелами оккупантов в Луганской области

09:01 17 мая Киев, Украина

Утром 17 мая, рашисты нанесли авиаудары по Луганской области, в результате вражеских атак погибли 10 человек, 3 получили ранения.

Об этом сообщилглава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Враг снова направил на Северодонецкую городскую многопрофильную больницу, где теперь повреждены еще два корпуса. Зафиксировано попадание в здание Северодонецкого научно-производственного объединения «Импульс», известного своими разработками по всему миру. Также в Северодонецке разрушены магазин строительных материалов и четыре многоэтажки. Еще четыре дома – в Рубежном, два – в Лисичанске", - сообщил Гайдай.

По меньшей мере, два авиационных удара нанесли россияне по селам Попаснянской общины. Разрушения получили три дома во Врубовке, четыре – в Камышевасе, по два – в Новозвановке и Троицком. Три – в Тошковке Горной общины



Артиллерийским обстрелом нанесен ущерб девяти домам в Горном и шести - в Золотом. Кстати, штурмуя Горную общину, россияне вынуждены были отойти, как и в районе Сиротино близ Северодонецка. Потери врага – многочисленны.



Всего на фронте в течение 16 мая отбиты 11 атак россиян. Уничтожен зенитный ракетный комплекс «Тор», пять танков, шесть артиллерийских систем (из них три РСЗО), 12 единиц боевой бронированной техники, один автомобиль.



Подразделения ПВО сбили один вражеский самолет Су-25 и три беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».