Дерево не спасло от смерти: молния убила двоих жителей Черкасской области

Вчерашняя непогода лишила жизни двух человек в Черкасской области. Стараясь спрятаться от дождя, три человека укрылись под листвой большого дерева, в который ударила молния. В результате двое погибли на месте и третья женщина госпитализирована в Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Черкасской области.
Об этом сообщается на facebook-странице медучреждения.
Выяснилось, что все трое отдыхали возле водоема, а когда началась сильная гроза - спрятались под дерево.
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