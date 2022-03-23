Дерево не спасло от смерти: молния убила двоих жителей Черкасской области

06:48 28 июня Киев, Украина

Вчерашняя непогода лишила жизни двух человек в Черкасской области. Стараясь спрятаться от дождя, три человека укрылись под листвой большого дерева, в который ударила молния. В результате двое погибли на месте и третья женщина госпитализирована  в Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Черкасской области.

Об этом сообщается на facebook-странице медучреждения.

Выяснилось, что все трое отдыхали возле водоема, а когда началась сильная гроза - спрятались под дерево.
"На месте медики обнаружили, что от поражения молнии погиб 23-летний парень и женщина около 55 лет. Еще одну 46-летнюю женщину медики экстренки, после оказания неотложной помощи, госпитализировали в третью черкасскую городскую больницу с электротравмой после поражения молнией. Женщина находится в сознании", - отмечается в сообщении.