Дерево не спасло от смерти: молния убила двоих жителей Черкасской области

06:48 28 июня Киев, Украина

Вчерашняя непогода лишила жизни двух человек в Черкасской области. Стараясь спрятаться от дождя, три человека укрылись под листвой большого дерева, в который ударила молния . В результате двое погибли на месте и третья женщина госпитализирована в Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Черкасской области.



Об этом сообщается на facebook-странице медучреждения.



Выяснилось, что все трое отдыхали возле водоема, а когда началась сильная гроза - спрятались под дерево.