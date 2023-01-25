Депутата Запорожского облсовета обвиняют в коллаборационной деятельности

Депутат Запорожского облсовета уведомлена о подозрении в коллаборационной деятельности, она внедряла российское образование в оккупированном городе.



Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

"По данным следствия, депутат Запорожского облсовета, возглавлявшая одну из школ в г. Каменка-Днепровская, после оккупации войсками страны-агрессора города приняла предложение врага о сотрудничестве. Женщина согласилась в подконтрольном ей учебном заведении внедрять стандарты образования государства-агрессора. Она обновила программу преподавания с использованием российских учебников, изменила форму оценки школьников на 5-балльную. Для получения подчиненным ей коллективом учителей соответствующей квалификации для преподавания дисциплин по современным российским образовательным стандартам организовала прохождение спецкурсов повышения квалификации в Евпатории аннексированной АР Крым", - говорится в сообщении.