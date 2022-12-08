Депутата Купянского райсовета подозревают в коллаборационизме

10:59 08 декабря Киев, Украина

Правоохранители задержали в Киеве подозреваемую в коллаборационизме депутата Купянского райсовета, которая планировала бежать в ЕС.

Об этом сообщает 8 декабря Офис генерального прокурора.



По данным следствия, после полномасштабного вторжения рф на территорию Украины депутат Купянского районного совета Харьковской области VIII созыва пошла на сотрудничество с врагом. Во время оккупации она заняла псевдодолжность «и. о. заместителя начальника Куриловского

территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

"Чиновница" активно способствовала распространению оккупационного режима, следуя указаниям российских захватчиков. А после деоккупации Харьковщины женщина сбежала в столицу Украины, откуда планировала выехать в ЕС.



В среду, 7 декабря, правоохранители задержали ее. Руководитель Харьковской областной прокуратуры сообщил о подозрении депутату в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).