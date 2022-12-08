Депутата Купянского райсовета подозревают в коллаборационизме

Правоохранители задержали в Киеве подозреваемую в коллаборационизме депутата Купянского райсовета, которая планировала бежать в ЕС.
Об этом сообщает 8 декабря Офис генерального прокурора.
По данным следствия, после полномасштабного вторжения рф на территорию Украины депутат Купянского районного совета Харьковской области VIII созыва пошла на сотрудничество с врагом. Во время оккупации она заняла псевдодолжность «и. о. заместителя начальника Куриловского
По данным следствия, после полномасштабного вторжения рф на территорию Украины депутат Купянского районного совета Харьковской области VIII созыва пошла на сотрудничество с врагом. Во время оккупации она заняла псевдодолжность «и. о. заместителя начальника Куриловского
территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".
"Чиновница" активно способствовала распространению оккупационного режима, следуя указаниям российских захватчиков. А после деоккупации Харьковщины женщина сбежала в столицу Украины, откуда планировала выехать в ЕС.
В среду, 7 декабря, правоохранители задержали ее. Руководитель Харьковской областной прокуратуры сообщил о подозрении депутату в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
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