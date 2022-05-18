Депутат от ОПЗЖ подрался с правоохранителями

15:45 18 мая Киев, Украина

Депутат от партии ОПЗЖ устроил драку под состоянием наркотиков в Кропивницком с правоохранителями, которые хотели проверить его на возможную связь с русскими.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

"Во время оперативных мероприятий в Кировоградской области работники ГБР пытались проверить депутата Кропивницкого городского совета от запретной в Украине политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Но депутат начал оказывать жесткое физическое сопротивление правоохранителям", - ГБР.

Затем, чтобы избежать задержания, депутат попросил доставить его в больницу якобы из-за плохого самочувствия.



Сообщается, что работники ГБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотические вещества, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения.



По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами) УКУ.



Депутату грозит до 7 лет тюрьмы.



В ГБР также подчеркнули, что проверяют информацию о возможной причастности депутата к коллаборационной деятельности.