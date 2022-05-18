Депутат от ОПЗЖ подрался с правоохранителями

Депутат от партии ОПЗЖ устроил драку под состоянием наркотиков в Кропивницком с правоохранителями, которые хотели проверить его на возможную связь с русскими.
Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
Затем, чтобы избежать задержания, депутат попросил доставить его в больницу якобы из-за плохого самочувствия.
Сообщается, что работники ГБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотические вещества, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами) УКУ.
Депутату грозит до 7 лет тюрьмы.
В ГБР также подчеркнули, что проверяют информацию о возможной причастности депутата к коллаборационной деятельности.
Сообщается, что работники ГБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотические вещества, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами) УКУ.
Депутату грозит до 7 лет тюрьмы.
В ГБР также подчеркнули, что проверяют информацию о возможной причастности депутата к коллаборационной деятельности.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии